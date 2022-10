Lazio: avevano abbandonato persona incapace, arrestate due persone a Fontana Liri

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I Carabinieri di Fontana Liri, in provincia di Frosinone, hanno arrestato due coniugi residenti in quel Comune, definitivamente condannati a cinque anni di reclusione, per il reato di abbandono di persone incapaci. La persona a cui non sono state prestate le cure era il padre dell'uomo della coppia arrestata, deceduto nel 2014. Lo stato di particolare indigenza del genitore, allora 73enne e dimorante proprio con la famiglia di suo figlio, era stato segnalato ai Carabinieri da altro familiare, che si era presentato nel dicembre 2014 presso la Caserma "Alberto La Rocca" del Comando Provinciale di Frosinone, sporgendo formale denuncia. I Carabinieri della Stazione di Fontana Liri, intervenuti nell'immediatezza, riscontrarono la veridicità della denuncia disponendo il trasporto dell'anziano presso il pronto soccorso dell'ospedale di Sora, dove morì alcuni giorni dopo. La vicenda, dopo un processo arrivato fino al ricorso in Cassazione, che aveva rimandato il giudizio alla Corte di Assise di Appello di Roma, si è conclusa con la sentenza divenuta irrevocabile proprio la mattina dell'arresto. Sentenza con cui la Corte ha decretato definitivamente la condanna di entrambi a cinque anni di reclusione. I carabinieri appena ricevuto l'ordine che disponeva la carcerazione sono ritornati proprio in quell'abitazione, questa volta però hanno prelevato i due condannati, marito 52enne e moglie 44enne, che sono stati associati rispettivamente nelle Case circondariali di Lanciano e di Roma Rebibbia. (Rer)