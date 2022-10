Iv: Noja, nominata coordinatrice partito di Milano, avanti con progetto riformista

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

21 luglio 2021

- "Mentre sono in treno per Roma, è arrivata la notizia che sono stata nominata coordinatrice di Italia viva Milano". Lo scrive su Facebook l'ex deputata Iv Lisa Noja. "Ringrazio davvero di cuore i nostri presidenti, Teresa Bellanova e Ettore Rosato, il partito e, come sempre Matteo Renzi. Metterò tutto il mio impegno e le mie energie per onorare la loro fiducia e per lavorare, insieme all’altro coordinatore, Gianmaria Radice, al rafforzamento del nostro grande progetto riformista nella mia Milano, che amo tantissimo", conclude. (Rin)