Milano: rubano marsupio in stazione Garibaldi, Polfer arresta due persone

- Ieri, la polizia di Stato ha arrestato due cittadini algerini, di 35 e 34 anni, irregolari sul territorio nazionale, per furto aggravato in concorso. I poliziotti della Polfer, impegnati in un servizio antiborseggio nella stazione Centrale, hanno ricevuto una segnalazione dal Centro operativo compartimentale, in merito al furto di un cellulare a bordo di un convoglio proveniente da Locarno. Nel frattempo, la vittima aveva recuperato il suo cellulare, mentre il ladro nel fuggire aveva perso il proprio documento di identità che è stato recuperato dalla vittima stessa e consegnato agli agenti. I poliziotti hanno rintracciato il cittadino algerino in compagnia di un suo connazionale nelle vicinanze della stazione di Milano Porta Garibaldi, più precisamente in via Passeggiata Luigi Veronelli. Inoltre, gli agenti hanno notato che uno dei due si era posizionato di fronte ad un ragazzo seduto sul prato, mentre il complice si era impossessato del suo marsupio, nascondendolo nel proprio giubbotto dandosi alla fuga. Sono stati entrambi bloccati e arrestati, il marsupio contenente portafoglio, documenti e carte di credito è stato restituito al proprietario che non si era accorto di nulla. (Com)