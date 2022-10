Germania: Throm (Cdu), veto temporaneo su investimenti cinesi nelle aziende

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo federale deve introdurre un divieto temporaneo per gli investimenti cinesi nelle aziende tedesche. È quanto sostiene Alexander Throm, deputato dell'Unione cristiano-democratica (Cdu) al Bundestag. Intervistato dal quotidiano “Handelsblatt”, l'esponente dei popolari ha affermato che l'esecutivo del cancelliere Olaf Scholz “deve presentare al più presto un'analisi dei rischi, in quali aree gli investimenti delle aziende dovrebbero essere limitati per motivi di indipendenza strategica”. Fino ad allora, ha evidenziato il parlamentare del principale partito di opposizione, “penso che valga la pena considerare” un divieto temporaneo sulle partecipazioni cinesi nelle imprese della Germania. Throm ha poi accusato Scholz di “non aver compreso la necessità di un cambiamento epocale nei confronti della Cina”. Il deputato della Cdu ha proseguito: “Invece di vendere la nostra argenteria, il governo federale dovrebbe promuovere l'indipendenza digitale della Germania”. Throm si è espresso a seguito della prevista acquisizione di una fabbrica dell'azienda per i microchip tedesca Elmos da parte della concorrente svedese Silex, di proprietà del gruppo cinese Sai Microelectronics. Il governo tedesco sarebbe favorevole ad approvare l'operazione, dal valore di 85 milioni di euro. La relativa procedura è in corso di revisione da parte dell'esecutivo di Scholz. Come comunicato dal ministero dell'Economia e della Protezione del clima, l'esame verrà completato “in tempo utile”. Secondo Christoph de Vries, deputato della Cdu al Bundestag, “il fatto che il cancelliere stia ignorando ancora una volta gli avvertimenti dei servizi di intelligence” e intenda approvare l'acquisto dell'impianto di Emos da parte di Silex, è “una follia per la politica di sicurezza e una svendita degli interessi tedeschi”. Per de Vries, “o Olaf Scholz sottovaluta enormemente i rischi sistemici o è disposto a correrne uno incalcolabile con i giochi di potere della Cina”. (segue) (Geb)