Germania: Throm (Cdu), veto temporaneo su investimenti cinesi nelle aziende (2)

- Intanto, non si placano le polemiche per l'autorizzazione concessa dal governo federale all'ingresso di Cosco, gruppo statale cinese per le spedizioni e la logistica, nel terminale di Tollerort, uno dei quattro del porto di Amburgo. La partecipazione era inizialmente del 35 per cento, ma il governo tedesco l'ha ridotta al 24,9 per cento. L'obiettivo è impedire che, acquisendo una minoranza di blocco, Cosco eserciti la propria influenza su un'infrastruttura strategica quale è il principale porto della Germania. Al governo con Partito socialdemocratico tedesco (SpD) e Partito liberaldemocratico (Fdp), i Verdi intendono inasprire in maniera significativa le norme sugli investimenti esteri nei settori sensibili e nelle infrastrutture critiche. Sulla questione è intervenuto Konstantin von Notz, esponente degli ecologisti che presiede il Comitato di controllo sui servizi di intelligence del Bundestag. In particolare, von Notz ha osservato che “sono urgenti adeguamenti normativi per poter vietare ancora più facilmente in futuro acquisizioni strategicamente motivate da parte di investitori stranieri, anche e soprattutto” nelle infrastrutture critiche. (segue) (Geb)