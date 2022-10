Germania: Throm (Cdu), veto temporaneo su investimenti cinesi nelle aziende (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In merito alla vendita della fabbrica di Elmos, von Notz ha affermato che dovrebbero essere presi “molto sul serio” gli avvertimenti sulla transazione diramati dall'Ufficio federale per la protezione della Costituzione (Bfv), l'agenzia di intelligence interna dalla Germania. Intanto, per il deputato dei Verdi, aumenta “soltanto lentamente” la consapevolezza del fatto che “non si dovrebbe diventare troppo dipendenti da una futura potenza mondiale come la Cina”. Sulla questione, von Notz ha ricordato l'avvertiemento del direttore del Bfv, Thomas Haldenwang, secondo cui “la Russia è la tempesta e la Cina il cambiamento climatico”. L'esponente degli ecologisti ha, infine, dichiarato: “Dovremmo affrontare in maniera molto decisa il tema di quali società straniere siano già presenti oggi nella nostra infrastruttura”. Guidato dal verde Robert Habeck, il ministero dell'Economia e della Protezione del clima starebbe attualmente esaminando altri investimenti di società cinesi o di loro filiali che prevedono l'acquisizione di aziende tedesche. (Geb)