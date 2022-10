Russia-Ucraina: Kiev, 4 navi da guerra russe colpite a Sebastopoli, per Mosca è "attacco terroristico" (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Da Mosca non è arrivata la conferma sui danni alla flotta ma l'accusa a Kiev di avere effettuato "un attacco terroristico" alla Flotta del Mar Nero a Sebastopoli. Il ministero della Difesa russa ha riferito che esperti della Marina militare britannica hanno preparato il personale militare del 73° Centro speciale per le operazioni marittime delle Forze armate ucraine a "compiere un attacco terroristico a Sebastopoli". Inoltre stando al dicastero russo, "i rappresentanti di questa unità della Marina militare britannica hanno preso parte alla pianificazione, fornitura e attuazione di un atto terroristico nel Mar Baltico il 26 settembre di quest'anno per minare i gasdotti Nord Stream e Nord Stream 2", ha affermato il ministero. Inoltre sempre il dicastero ha chiarito che l'attacco ha coinvolto 9 droni e 7 droni marittimi autonomi sostenendo che "tutti gli obiettivi aerei sono stati distrutti". (Kiu)