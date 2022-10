Lazio 2023: Pedica (+Eu), in Regione candidato presidente forte condiviso da tutti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il segretario del Lazio di Più Europa, Stefano Pedica, in una nota, dichiara: "Dopo la debacle alle elezioni politiche del 25 settembre, il centrosinistra deve reagire subito. Il primo banco di prova nel Lazio - aggiunge Pedica - sono le regionali, che ora sono la vera priorità. Mettersi a preparare congressi di partito in concomitanza con le regionali vuol dire fare l'ennesimo regalo alla destra. Bisogna concentrarsi sulle elezioni regionali e non sulle tessere o sui giochi di correnti. È necessario - sottolinea il segretario del Lazio di Più Europa - trovare un percorso con un programma e un progetto che siano condivisi da tutti i partiti che vogliono battere la destra e non accarezzarla. Dobbiamo trovare un candidato presidente forte che soddisfi tutti. Ma questo non vuol dire cercarlo con le primarie fatte con i soliti noti, occorre individuare chi può aggregare tutti per ribaltare un risultato che ad oggi appare scontato. A quelle tante opposizioni che vagolano nel mondo del centrosinistra chiedo un gesto di responsabilità, altrimenti saremo condannati al declino", conclude Pedica. (Com)