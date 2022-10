Governo: Boccia (Pd), Terzo polo? Dimostri di essere opposizione alla destra

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il Terzo Polo, per il momento, non appare come forza di opposizione. Sicuramente non lo ha dimostrato al Senato nella prima votazione della legislatura. Nel merito si preoccupano solo di criticare il Pd, la loro ossessione quotidiana. Dimostrino di essere all'opposizione del governo Meloni perché finora hanno solo fatto o una sorta di interposizione tra maggioranza e opposizione o l’opposizione dura all’opposizione e non alla destra". Lo ha detto Francesco Boccia, senatore Pd e responsabile Regioni e Enti locali della segreteria nazionale, a "Sabato 24" su Rainews. (Rin)