Roma: Gualtieri, conclusa questa mattina operazione per sicurezza e decoro Tangenziale Est

Sindaco di Roma

22 luglio 2021

- Il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, scrive su Facebook: "Si è conclusa questa mattina la maxi operazione per la sicurezza e il decoro sulla Tangenziale Est, nel tratto compreso tra viale Castrense e la Galleria Giovanni XXIII. Un intervento - sottolinea il sindaco - mai fatto prima in questi termini. Rimossi complessivamente - spiega Gualtieri - 372 quintali di materiale vegetale e 370 metri cubi di materiale indifferenziato, puliti 470 ricettori idraulici tra griglie, caditoie e bocche di lupo, verificata la funzionalità di 2.575 punti luce e ripristinati 64 corpi illuminanti guasti, cancellati 1500 metri quadrati di scritte vandaliche ed eliminati smog e polveri sottili su 2mila metri quadrati di pannelli antirumore, sono solo alcuni numeri che dimostrano il grande lavoro di riqualificazione svolto. Ringrazio le squadre dei Dipartimenti Tutela Ambientale e del Coordinamento Sviluppo Infrastrutture e Manutenzione Urbana (Csimu), dell’Ama, dell’Acea, dell’Ufficio Speciale Decoro Urbano e della Polizia Locale di Roma Capitale per il proficuo lavoro di squadra svolto nottetempo per arrecare meno disagi possibili ai cittadini. Avanti così per restituire sicurezza e decoro alle strade di Roma", conclude Gualtieri. (Rer)