- Il governatore della città di Sebastopoli in Crimea, Mikhail Razvozhajev ha definito l'attacco di questa mattina da parte delle Forze armate di Kiev il più "massiccio" dall'inizio dell'operazione militare speciale. "Il nemico ha cercato di colpire le infrastrutture militari della Flotta del Mar Nero. Tutti i veicoli aerei senza pilota sono stati individuati e distrutti in anticipo", ha dichiarato il governatore. In precedenza Razvozhajev ha detto che i sistemi di difesa aerea della Crimea hanno abbattuto tutti i droni dell'attacco nella baia di Sebastopoli asserendo che le infrastrutture civili non erano state danneggiate.(Kiu)