Libano: presidente Aoun firma legge su revoca del segreto bancario (2)

- Il testo è stato criticato dalla società civile, giudicandolo come l'ennesimo affronto per mantenere, sotto apparenze ingannevoli, il segreto bancario e quindi mantenere lo status quo del settore bancario in Libano, nonostante la terribile crisi economica e finanziaria che imperversa da tre anni. Condizione sine qua non per sbloccare l'assistenza finanziaria del Fondo monetario internazionale, la legge sul segreto bancario dovrebbe garantire tre obiettivi: rafforzare la lotta all'evasione fiscale; avvicinare il Libano agli standard internazionali nella lotta al riciclaggio di denaro e al finanziamento del terrorismo; ottimizzare l'efficacia della revoca del segreto bancario per combattere la corruzione. (Lib)