Milano: 28 milioni per riqualificare immobili in viale Omero, via San'Erlembaldo e viale Monza (2)

20 luglio 2021

- "Questi progetti permetteranno di migliorare sensibilmente gli immobili e la vita delle persone che li abitano - dichiara Pierfrancesco Maran, assessore alla Casa e al piano quartieri -. Si tratta di un investimento importante che aumenterà il numero di alloggi a disposizione negli stabili". "La riqualificazione di via Sant'Erembaldo è un'ottima notizia per Gorla. Il progetto prevederà benefici per tutta la cittadinanza grazie agli interventi sulle strutture del Parco Villa Finzi - dichiara Simone Locatelli, Presidente del Municipio 2. "L'intervento ai piani terra nell'immobile di viale Omero 15 è decisivo per permettere di offrire una soluzione abitativa valida agli inquilini e, allo stesso tempo, riprogettare e migliorare gli spazi esterni - conclude Stefano Bianco, Presidente del Municipio 4. (Com)