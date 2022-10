Atac: Carpano (Azione), dopo dimissioni capo personale, voci su Dg pronto a lasciare (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo Carpano "il più grande disagio, insieme ai rifiuti, sul quale i romani chiedono soluzioni drastiche alla politica sono la difficoltà e la lentezza degli spostamenti in città. All'inizio del mandato di Gualtieri abbiamo sostenuto, come lista Calenda, che servisse portare una rivoluzione all'interno di Ama e di Atac puntando all'efficienza, al merito, agli investimenti, anche al costo di rompere con alcune vecchie logiche sindacali. Non farlo avrebbe prolungato la paralisi delle due municipalizzate. Arrivati al primo anno di Gualtieri la paralisi continua. Ama non svolge a sufficienza il servizio di pulizia delle strade, i cassonetti traboccano di rifiuti non raccolti e la differenziata è ferma. In Atac scale mobili e ascensori non funzionano, stazioni chiuse e infinite attese dei treni in banchina. I cittadini - conclude Carpano - non sentono il loro sindaco e il sindaco non sente la sua città, dimostrandosi sempre più inadeguato al ruolo che ricopre". (Com)