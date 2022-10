Cina: produzione di carbone aumentata del 12,3 per cento a settembre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La produzione di carbone in Cina è aumentata del 12,3 per cento a settembre su anno. Lo rende noto l’Ufficio nazionale di statistica, secondo quanto riferisce l’agenzia di stampa “Xinhua”. A settembre il Paese ha prodotto 390 milioni di tonnellate di carbone, con una media di 12,89 tonnellate di carbone al giorno. Nei primi nove mesi dell’anno la produzione è stata di 3,32 miliardi di tonnellate, l’11,2 per cento in più rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. (Cip)