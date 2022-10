Difesa: Prodi, Europa si metta insieme per presentarsi come soggetto unitario

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Europa deve mettersi insieme a livello militare per essere considerata come partner unico. Lo ha detto l’ex presidente del Consiglio, Romano Prodi, al dialogo “Conflitto russo ucraino: cambia tutto per l’Europa?” nell’ambito dell’evento “Sicilia, Mediterraneo, Europa: le sfide dell’energie e della sicurezza” a Siracusa. “Non c’è alternativa all’America, ed è positivo perché tutto sommato condividiamo i principi. Le cose nel mondo vanno insieme. Non è solo un problema militare puro ma di prevalenza strategica generale”, ha aggiunto. Il presidente della Fondazione per la cooperazione mondiale ha sottolineato che l’asse franco-tedesco ha sempre avuto un ruolo molto importante nell’architettura europea dove “l’Italia ha sempre avuto un ruolo importante” nel “bilanciare questo rapporto”. Secondo l’ex capo del governo, la “supremazia tedesca in tutti campi fa impazzire la Francia”.(Res)