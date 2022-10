Infrastrutture: Martella (Pd) su A4, recuperare fondi per completare terza corsia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il segretario regionale e senatore del Partito democratico, Andrea Martella, ha partecipato questa mattina alla manifestazione dei sindaci del Veneto Orientale a Noventa di Piave. Un momento per ricordare le vittime di uno dei tratti più pericolosi della rete autostradale italiane e per rilanciare gli impegni per la realizzazione della terza corsia. Martella ribadisce la necessità di "recuperare i ritardi accelerando il passaggio definitivo delle competenze alla nuova società, come previsto dal luglio 2022 e di recuperare già dalla prossima legge di bilancio le risorse per anticipare il completamento della terza corsia. Bisogna inoltre intervenire per rafforzare lo spostamento sulla ferrovia delle merci per decongestionare il traffico pesante sulle strade venete. Nel frattempo vanno aumentati i controlli e attuate tutte le misure necessarie per aumentare la sicurezza e ridurre al minimo i rischi di incidente". L'attenzione sulla A4 proseguirà in Parlamento dove nei prossimi giorni Martella presenterà una mozione per impegnare il governo ad affrontare e risolvere i problemi. (Rin)