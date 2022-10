Iran: leader Guardiani rivoluzione avverte manifestanti, “oggi ultimo giorno delle rivolte”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il generale Hossein Salami, comandante del Corpo delle guardie della rivoluzione islamica (Irgc) dell’Iran, ha avvertito i manifestanti che oggi sarebbe stato “l’ultimo giorno delle rivolte”. È quanto emerso in un discorso televisivo di Salami tenuto in occasione del funerale delle 15 vittime dell’attentato terroristico rivendicato dallo Stato islamico e avvenuto il 26 ottobre nel santuario sciita di Shahcheragh, a Shiraz. Il generale ha invitato la popolazione a “non scendere in piazza” dal momento che oggi sarebbe stato “l’ultimo giorno dei disordini”. L’Iran sta vivendo la più importante ondata di proteste dalla nascita della Repubblica islamica nel 1979. Le manifestazioni sono in corso dal 17 settembre e sono scoppiate dopo la morte della 22enne curda, Mahsa Amini, avvenuta lo scorso 16 settembre a Teheran dopo il suo arresto da parte della polizia morale per non aver indossato il velo nel modo corretto. (segue) (Res)