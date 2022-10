Iran: leader Guardiani rivoluzione avverte manifestanti, “oggi ultimo giorno delle rivolte” (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Manifestazioni in commemorazione dei giovani uccisi durante le proteste in corso dopo la morte della 22enne curda sono avvenute anche in altre zone dell’Iran. Nella città di Saqez, città di origine di Mahsa Amini, si è tenuta la commemorazione della morte di Fereydoun Mahmoudi, deceduto durante le prime manifestazioni contro il governo nel Kurdistan iraniano. Proteste anche a Kermanshah dove decine di persone hanno ricordato la morte del giovane Reza Shahparnia. Altre manifestazioni per la fine dei 40 giorni di lutto sono avvenute a Babol, nella provincia di Mazandaran, mentre nuovi scontri sono stati registrati a Mahabad, dove ieri al termine del funerale di un giovane manifestante una folla ha preso d’assalto la sede del governatorato e appiccato il fuoco a una stazione di polizia. (Res)