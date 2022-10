© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Non sono contro il Ponte sullo Stretto", premette su Twitter il senatore del Partito democratico, Carlo Cottarelli. "Vorrei solo che ci si pensasse dopo aver sistemato i treni regionali in tutt'Italia, Nord, Centro, Sud e Isole. Stamattina Trieste-Mestre: quasi 2 ore in piedi in un treno strapieno", spiega. (Rin)