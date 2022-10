Imprese: Eicma lancia collezione inaugurale di Nft

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A poco più di una settimana dall'apertura della sua 79esima edizione, Eicma lancia sulle pagine social della manifestazione la prima delle undici rarità digitali che compongono la collezione inaugurale dei non-fungible token (Nft) Eicma's road. L'Esposizione internazionale delle due ruote fa così il suo ingresso ufficiale nel Web 3.0 e lo fa proponendo un viaggio attraverso la sua storia centenaria. Nft numero uno rappresenta infatti l'evoluzione animata del logo della kermesse milanese, mentre gli altri dieci, che saranno rilasciati gradualmente nei prossimi giorni, riprodurranno una selezione tra le locandine più significative di Eicma, dal 1914 ai giorni nostri. Un percorso che affonda quindi nelle radici di Eeicma e la proietta nel futuro del web con un racconto innovativo della storia a due ruote dell'Esposizione e dell'Italia. La scoperta dell'intera collezione di Nft non si esaurirà tuttavia in rete, ma continuerà durante i giorni di Eicma, dal 10 al 13 novembre prossimi, con una coinvolgente caccia al tesoro fisica riservata ai visitatori sull'intero perimetro espositivo della manifestazione tra i padiglioni di Fiera Milano a Rho: dal virtuale al reale. (segue) (Com)