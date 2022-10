Germania: deputati minacciano Svizzera, stop ad acquisti armi se blocco munizioni per Ucraina continua

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Germania non acquisterà più armi dalla Svizzera, se il governo di Berna continuerà a bloccare l'esportazione di munizioni in Ucraina per i 30 mezzi corazzati antiaerei Gepard, già in servizio nelle Forze armate tedesche (Bundeswehr) e forniti all'esercito di Kiev. È la minaccia di diversi deputati del Bundestag, sia di maggioranza sia di opposizione. La questione riguarda i proiettili da 35 millimetri per i Gepard prodotti dall'azienda per la difesa svizzera Oerlikon-Buehrle e acquistati in passato dalla Germania. Per trasferire le munizioni all'Ucraina, il governo federale necessita dell'autorizzazione dell'esecutivo di Berna. Tuttavia, la Svizzera si è più volte detta contraria, evidenziando che come Stato neutrale non può fornire armi a parti in conflitto. Negli scorsi giorni, la ministra della Difesa tedesca Christine Lambrecht ha inviato una lettera all'omologa elvetica, Viola Amherd, chiedendole di cambiare rotta sulle munizioni per i Gepard ucraini. Berlino e Kiev giustificano la richiesta, che riguarda specificamente 12.400 proiettili, con il fatto che i corazzati sono impiegati principalmente nella difesa dei porti dell'Ucraina, in particolare per garantire le esportazioni di grano e altri cereali da quello di Odessa. La fornitura delle munizioni per i Gepard diviene quindi una questione umanitaria, perché contribuisce a evitare di aggravare l'emergenza alimentare in Africa e in Asia. Tuttavia, la Svizzera non ha ancora risposto a queste argomentazioni. Nella scorsa estate, con i 30 Gepard la Germania ha consegnato all'Ucraina 56 mila proiettili. Queste scorte si stanno esaurendo. - (segue) (Geb)