Germania: deputati minacciano Svizzera, stop ad acquisti armi se blocco munizioni per Ucraina continua (2)

- Ora, Roderich Kiesewetter, deputato dell'Unione cristiano-democratica (Cdu) al Bundestag, giudica il comportamento di Berna totalmente errato. “È del tutto incomprensibile che la Svizzera non stia riconsiderando la sua posizione”. Per l'esponente dei popolari, se si considera che la guerra mossa dalla Russia contro l'Ucraina di una guerra non riguarda soltanto l'Europa, ma provoca anche “sofferenze globali”, il riferimento alla neutralità elvetica è “insostenibile”. Al riguardo, Kiesewetter ha evidenziato: “Chiunque si sottrae in questa situazione deve sopportare l'accusa di non fornire assistenza”. Questo comportamento “danneggia la Svizzera nel lungo periodo”, ha aggiunto il deputato della Cdu. A sua volta, Henning Otte, parlamentare del medesimo partito, ha dichiarato che “la Svizzera non deve astenersi sulla questione di sostenere l'Ucraina con le munizioni” per i Gepard. Deputata della Cdu, Serap Güler ha sostenuto che, “con tutto il rispetto per la neutralità della Svizzera”, il Paese “non può e non deve” rimanere inerte di fronte alla “distruzione” del popolo ucraino. Secondo l'esponente dei popolari, “non si tratta della Svizzera che fornisce munizioni all'Ucraina”, ma di consentire alla Germania di provvedere a tal fine. (segue) (Geb)