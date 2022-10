Germania: deputati minacciano Svizzera, stop ad acquisti armi se blocco munizioni per Ucraina continua (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per Marcus Faber, deputato del Partito liberaldemocratico (Fdp), se Berna non autorizza l'esportazione dei proiettili per i Gepard in Ucraina, “non credo che in futuro potremo ottenere altri armamenti dalla Svizzera”. Per la deputata dei Verdi Agnieszka Brugger, sarebbe “incredibilmente importante garantire che le munizioni” per i Gepard sino fornite all'Ucraina “in modo completo e rapido” e “soltanto la Svizzera ha la capacità di aiutare rapidamente” a tal fine. Intanto, la presidente della commissione Difesa del Bundestag Marie-Agnes Strack-Zimmermann, esponente della Fdp, ha invitato ad abbassare i toni nel confronto tra Berlino e Berna. In particolare, Strack-Zimmermann ha dichiarato: “Non dovremmo saltare alla gola l'un l'altro nella situazione attuale, possiamo solo discuter con la Svizzera e chiederle aiuto”. Secondo la deputata della Fdp, “le minacce non aiutano nessuno, fanno solo piacere a Vladimir Putin”, il presidente russo. (Geb)