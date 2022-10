Ucraina: forze speciali, ucciso in combattimento vice comandante del gruppo Wagner

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'unità delle forze speciali ucraine "Khort" ha riferito di aver ucciso il vice comandante del gruppo paramilitare russo Wagner. Lo riferisce la stessa unità in un post su Facebook. "Durante l'esecuzione di una missione di combattimento, i combattenti della nostra unità speciale in una battaglia ravvicinata si sono scontrati con un gruppo di militanti del famigerato Prozhynsky Pvk 'Wagner'", si legge nel messaggio secondo cui le forze speciali ucraine avrebbe neutralizzato tutti i militari della Wagner presenti in quel frangente. L'unità delle forze speciali ucraine, composta da veterani di varie forze speciali e unità dei servizi di sicurezza, è stata fondata nel marzo 2014. (Kiu)