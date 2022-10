Milano: oltre 5 milioni di euro per servizi bibliotecari della città

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

20 luglio 2021

- La Giunta ha approvato tre provvedimenti che stanziano complessivamente 5,8 milioni di euro per i servizi bibliotecari a Milano. "A conclusione del Forum Cultura e degli Stati Generali delle Biblioteche che dal 17 al 26 ottobre hanno messo al centro dell'attenzione cittadina, nazionale e internazionale il ruolo della lettura e delle biblioteche nelle politiche pubbliche e nei processi di rigenerazione urbana e sviluppo sostenibile delle città, abbiamo approvato un importante investimento per i nostri servizi bibliotecari – ha dichiarato l'assessore alla Cultura Tommaso Sacchi –. Il sistema sarà sostenuto dal punto di vista tecnologico per implementare la gestione automatizzata dei prestiti e delle restituzioni, sono stati stanziati nuovi fondi per l'acquisto di libri e audiovisivi per il prossimo triennio, un nuovo appalto gestito dal Comune di Milano provvederà alla gestione del prestito interbibliotecario con i comuni della Città Metropolitana. Un impegno economico importante per sostenere e valorizzare sempre di più la rete delle biblioteche civiche milanesi". Il potenziamento dell'offerta di lettura con 2,1 milioni di euro, che consentiranno di alimentare costantemente nel triennio 2023-2025 gli scaffali delle biblioteche con le novità del mercato editoriale e audiovisivo per bambini, bambine, ragazze e ragazzi e di sottoscrivere gli abbonamenti alle principali pubblicazioni periodiche di cultura e intrattenimento. Il potenziamento del servizio di prestito interbibliotecario con un investimento di 1,8 milioni di euro che consentirà al Comune di Milano di appaltare e gestire tramite un unico soggetto tutti i sistemi bibliotecari della città metropolitana di Milano, della Provincia di Lodi e Monza-Brianza e il Sistema Bibliotecario dell'Università degli Studi di Milano. (segue) (Com)