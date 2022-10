Milano: oltre 5 milioni di euro per servizi bibliotecari della città (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La realizzazione di un importante upgrade tecnologico in tutte le biblioteche del Sistema Bibliotecario cittadino (1,8 milioni) per l'implementazione di un sistema di gestione automatizzata del prestito in tecnologia Rfid, che consentirà a tutti i frequentatori e le frequentatrici delle biblioteche milanesi di registrare in autonomia prestiti e restituzioni. Inoltre, grazie a 41 nuove assunzioni di istruttori di biblioteca effettuate fra settembre e ottobre, e al termine del periodo di addestramento dei nuovi assunti e delle nuove assunte, a partire dal 7 novembre i presidi rionali Affori, Baggio, Chiesa Rossa, Crescenzago, Dergano, Fra Cristoforo, Gallaratese, Oglio e Villapizzone estenderanno gli orari di apertura. I nuovi orari saranno pubblicati a breve sul portale del Sistema Bibliotecario di Milano. (Com)