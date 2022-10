Sardegna: Autorità portuale, approvati stanziamenti per 275 milioni nel triennio 2023-2025 (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Altri due milioni verranno ripartiti tra il porto di Golfo Aranci per la pavimentazione portuale, e quello di Santa Teresa, per il potenziamento e l’elettrificazione delle banchine. “Quello approvato è un pacchetto di investimenti che preme il pedale dell’acceleratore del nostro Sistema portuale – spiega Massimo Deiana, Presidente dell’AdSP del Mare di Sardegna – Oltre 275 milioni di stanziamenti per il triennio 23 – 25 che porta ad oltre 600 milioni il totale degli investimenti programmati per tutti i porti di competenza. Una cifra che candida l’Ente a locomotiva trainante della ripresa economica e del rilancio del territorio di riferimento, ma anche a volano della rivoluzione resiliente sul complesso tema della sostenibilità delle infrastrutture e di una competitività sulla quale, alla luce delle performance dei traffici dell’anno in corso, siamo piacevolmente chiamati ad alzare il tiro”. (Rsc)