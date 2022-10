Carabinieri: Piantedosi sente comandante Luzi, cordoglio e vicinanza a famiglia Furceri

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi, questa mattina ha telefonato al comandante generale dell'Arma dei Carabinieri, Teo Luzi, per esprimere il cordoglio e la vicinanza alla famiglia del luogotenente carica speciale Doriano Furceri e all’Arma dei Carabinieri, gravemente colpita dal tragico evento. Il ministro - si legge in una nota - ha augurato pronta guarigione al militare del Gruppo intervento speciale che è stato ferito nel blitz all'interno della caserma dei Carabinieri di Asso in provincia di Como. (Com)