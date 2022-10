Lazio: si finge appartenente associazione benefica per rubare a cittadini, denunciato 45enne

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Fingeva, bussando ai portoni e fermando le persone per strada, di essere appartenente dell'associazione benefica "Progetto per la vita", inesistente, per derubare i cittadini, finché non è stato sorpreso dai carabinieri. È stato denunciato un uomo di 45 anni, per il reato di truffa e sottoposto a foglio di via obbligatorio dal Comune di Oriolo Romano. Il fatto è avvenuto il 27 ottobre 2022 nel Comune in provincia di Viterbo, quando i militari hanno notato un uomo che, con un “fratino” colorato per attirare l’attenzione, fermava i passanti e bussava ai portoni delle abitazioni chiedendo soldi per beneficienza, per conto dell’associazione benefica “Progetto per la vita”, della quale forniva anche del materiale cartaceo pubblicitario, a sostegno agli operatori-clown che negli ospedali pediatrici si adoperano per regalare un sorriso ai molti bambini ricoverati. Il comandante della Stazione, insospettito dai modi della persona, decideva di procedere ad un controllo approfondito. Dagli accertamenti è risultato che l'associazione benefica era completamente inesistente, e risultava evidente che il ricavato delle donazioni sarebbe finito solo nella disponibilità della persona controllata e che si trattava di una truffa, messa a segno grazie al materiale pubblicitario ingannevole distribuito e con il raggiro di sostenere un’opera benefica di forte impatto emotivo ma del tutto inesistente. Tutto il materiale pubblicitario, chiaramente falso, è stato posto sotto sequestro dai militari unitamente al denaro illecitamente raccolto e l'uomo, 45enne di origine campana, pregiudicato per analoghi, è stato quindi denunciato all’autorità giudiziaria di Viterbo per il reato di truffa e sottoposto inoltre anche a foglio di via obbligatorio dal Comune di Oriolo Romano. (Rer)