Monza: 90enne investito da auto muore in ospedale

20 luglio 2021

- Alle 11:20 di ieri in via Tiepolo, a Monza, un 90enne a piedi è stato travolto da un’auto. Trasportato in condizioni gravissime all’ospedale San Gerardo, nel primo pomeriggio è deceduto. Alla guida della macchina vi era una cittadina residente a Monza di 43 anni. Sul posto è intervenuta la polizia locale che, coordinata dalla procura di Monza, sta effettuando accertamenti per stabilire l’esatta dinamica dei fatti. (Rem)