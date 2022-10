Lazio: assessore Lavoro, inaugurato a Latina primo hub per favorire occupazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'assessore al Lavoro e nuovi diritti, scuola e formazione della Regione Lazio, Claudio Di Berardino, in una nota, dichiara: "Abbiamo inaugurato a Latina il primo dei quattro Hub del progetto Cultura Socialità Lavoro. Gli altri saranno aperti nelle prossime settimane a Cassino (Frosinone), Rieti e Viterbo. Gli Hub del progetto cultura socialità lavoro - aggiunge l'assessore - sono voluti dalla Regione Lazio con un finanziamento di sei milioni di euro. La rete dei quattro Hub cultura socialità lavoro è un progetto, realizzato da Fondazione Giacomo Brodolini, Ptsclas, Enaip nazionale impresa sociale, Elitedivision, Ial nazionale, consorzio stedi ed EuroscuolaRieti. L'obiettivo della Regione - spiega Di Berardino - è quello di incrementare l'occupazione favorendo l'incontro tra domanda e offerta di lavoro, fare formazione sugli avvisi regionali e fornire attività come: laboratori formativi su mobilità transnazionale, laboratori per nuovi cittadini e quelli per nuclei familiari fragili, lo sportello lavoro e autoimprenditorialità e lo sportello informa donna. La mia presenza a Latina e poi nelle altre province per inaugurare gli Hub ha l'obiettivo di farli conoscere alle persone, giovani, donne, disoccupati, occupati e inoccupati. Con gli Hub apriamo dei nuovi poli per lo sviluppo, la coesione e l'innovazione che occupano uno spazio strategico nell'attuale scenario formativo e occupazionale del Lazio, favorendo un dialogo continuo e integrato con il tessuto imprenditoriale regionale. È un passo - sottolinea l'assessore - molto importante che facciamo nei territori e per i territori stessi". (segue) (Com)