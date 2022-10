Russia-Ucraina: governatore Sebastopoli, abbattuti tutti i droni in attacco alla baia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I sistemi di difesa aerea della Crimea hanno abbattuto tutti i droni dell'attacco nella baia di Sebastopoli, in Crimea. Lo ha confermato il governatore della città di Sebastopoli, Mikhail Razvozhajev. "Oggi, a partire dalle 04:30 del mattino (ora locale), per diverse ore, vari sistemi di difesa aerea a Sebastopoli hanno respinto gli attacchi dei droni. Tutti i droni sono stati abbattuti. Per quanto riguarda la situazione attuale, i nostri militari, secondo le informazioni preliminari, hanno distrutto anche un drone di superficie nell'area acquatica", ha detto Razvozhaev su Telegram. Il governatore ha aggiunto che tutti i servizi della città sono pronti e le strutture delle infrastrutture civili non sono state danneggiate. (Rum)