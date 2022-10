Ucraina: Grossi (Aiea) a “Nova”, interruzioni di corrente quasi su base settimanale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le interruzioni delle fonti esterne di energia elettrica per la centrale nucleare di Zaporizhzhia, in Ucraina, avvengono ormai su base quasi settimanale: si tratta di un rischio importante e inaccettabile. Lo ha detto Rafael Mariano Grossi, direttore generale dell’Agenzia internazionale per l’energia atomica (Aiea), in una intervista esclusiva con “Agenzia Nova” al termine della sua visita a Washington, organizzata dopo i suoi viaggi in Russia e in Ucraina. “L’interruzione delle forniture esterne di energia elettrica rischia di compromettere il processo di raffreddamento del carburante e aumenta la possibilità di un incidente nucleare, a causa della fusione dei nuclei dei reattori”, ha spiegato, aggiungendo che la situazione alla centrale è “fragile e pericolosissima: le interruzioni avvengono quasi su base settimanale, e alle riparazioni seguono sempre nuovi attacchi”. (Was)