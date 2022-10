Usa-Turchia: Washington, "apprezziamo impegno Ankara per sovranità Ucraina"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli Stati Uniti “apprezzano il costante impegno della Turchia nei confronti della sovranità e dell'integrità territoriale dell’Ucraina”. È quanto si legge in una nota del Dipartimento di Stato Usa diffusa in occasione della Giornata nazionale della Turchia. “La relazione tra la Turchia e gli Stati Uniti è vitale e si basa sui profondi legami culturali e commerciali tra i nostri due Paesi, così come sul nostro lavoro insieme come alleati della Nato per promuovere la pace, la sicurezza e la prosperità regionali e globali”, recita la nota. (Was)