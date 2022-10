Iran: Grossi (Aiea) a “Nova”, arricchimento uranio si sta avvicinando a livelli necessari per scopi militari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il programma nucleare iraniano è “ambizioso, sviluppato e sofisticato: il grado di arricchimento dell’uranio è ormai quasi ai livelli necessari per un utilizzo a scopi militari”. Lo ha detto Rafael Mariano Grossi, direttore generale dell’Agenzia internazionale per l’energia atomica (Aiea), in una intervista esclusiva con “Agenzia Nova” al termine della sua visita a Washington, organizzata dopo i suoi viaggi in Russia e in Ucraina. “Ci troviamo ad uno stadio molto avanzato in termini di tecnologia e linee di ricerca e sviluppo: al momento non ci sono segnali che lascino pensare ad un programma militare, ma in ogni caso è fondamentale organizzare un sistema forte e robusto per condurre ispezioni e attività di controllo”, ha detto, aggiungendo che un modello del genere rientra nell’accordo sul nucleare iraniano (Jcpoa), i cui negoziati al momento si trovano però in una fase di stallo. “Nell’impossibilità di attuare l’accordo, per il momento, bisogna pensare ad un sistema per garantire un adeguato livello di accesso e le ispezioni necessarie”, ha spiegato. Per quanto riguarda l’accordo Jcpoa, ha aggiunto, si tratta di un processo “ancora in corso, che richiederà molto tempo e che non ha fatto i progressi che speravo: in ogni caso, è fondamentale che il dialogo prosegua a tutti i livelli”. (Was)