Decreto Aiuti ter: Braga, governo accolga proposte Pd per emergenza bollette

- "Il governo ha la possibilità di intervenire subito, già nella conversione del decreto Aiuti ter, per fronteggiare l’emergenza bollette. Con i nostri emendamenti chiediamo di estendere fino a fine anno le misure già previste e di allungare di sei mesi il termine entro cui utilizzare i crediti riconosciuti in compensazione. Vogliamo raddoppiare le risorse per il bonus sociale, ampliare la platea per soggetti che hanno un Isee fino a 20.000 euro e risolvere la disparità di trattamento per gli utenti del teleriscaldamento, estendendo anche a loro l’applicazione dell’Iva al 5 per cento su consumi di gas e elettricità. Le risorse ci sono e si possono reperire rivedendo e innalzando il prelievo sugli extraprofitti". Lo afferma la deputata democratica Chiara Braga, segretaria dell’Ufficio di presidenza della Camera. (Rin)