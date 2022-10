Ucraina: Grossi (Aiea) in visita a Washington, intervista con “Agenzia Nova” dopo il viaggio a Zaporizhzhia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La situazione alla centrale nucleare di Zaporizhzhia, in Ucraina, è “fragile e pericolosa”, ed è fondamentale stabilire una zona di protezione attorno alla struttura. Con queste parole il direttore generale dell’Agenzia internazionale per l’energia atomica (Aiea), Rafael Mariano Grossi, ha descritto la situazione nell’impianto nucleare più grande d’Europa, in una intervista esclusiva con “Agenzia Nova” al termine della sua visita a Washington. Il viaggio nella capitale Usa è stato organizzato dopo che questo mese il diplomatico argentino ha partecipato ad una settimana di consultazioni con le autorità di Russia e Ucraina, di cui ha incontrato entrambi i presidenti, Vladimir Putin e Volodymyr Zelensky. I colloqui, programmati a loro volta dopo che Grossi ha guidato una delegazione di esperti dell’Agenzia alla centrale, all’inizio di settembre, si sono incentrati sulla necessità di stabilire una zona di protezione attorno alla centrale, oggetto di frequenti bombardamenti che mettono a rischio la tenuta della corrente elettrica presso l’impianto. “Le interruzioni delle forniture esterne di energia elettrica e i bombardamenti sono molto frequenti, e ciò rappresenta un pericolo inaccettabile: in mancanza di corrente si rischia di interrompere il processo di raffreddamento del carburante, aumentando la possibilità di una fusione del nucleo dei reattori”, ha spiegato Grossi, aggiungendo che i bombardamenti sono così frequenti da richiedere costanti riparazioni. (segue) (Was)