Ucraina: Grossi (Aiea) in visita a Washington, intervista con “Agenzia Nova” dopo il viaggio a Zaporizhzhia (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È per questo motivo, ha continuato Grossi, che “ho chiesto di stabilire una zona di protezione attorno all’impianto, e siamo impegnati in un difficile processo negoziale per raggiungere questo obiettivo”. Tornando dal suo viaggio in Ucraina e in Russia, all’inizio di ottobre, il direttore generale ha scritto in un tweet che le parti si stavano “avvicinando” all’istituzione di una zona di sicurezza. Un messaggio che Grossi ha confermato nel corso dell'intervista a "Nova", aggiungendo che “abbiamo fatto progressi, anche se le trattative sono ancora in corso e una decisione finale non è stata ancora presa”. Per dare delle tempistiche concrete, ha aggiunto, è ancora troppo presto. “In ogni caso, questa settimana ho parlato al Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite e ho ribadito quanto questa situazione sia urgente”, ha continuato. Interpellato su un possibile coinvolgimento dei Caschi blu delle Nazioni Unite per presidiare la centrale, nel caso di una conclusione positiva dei negoziati e di un ritiro delle forze russe, Grossi ha detto che in questo momento è improbabile. “Per un coinvolgimento diretto delle Nazioni Unite servirebbe un passaggio al Consiglio di sicurezza, dove la Russia ha diritto di veto: allo stato attuale ritengo che sia improbabile e anche per questo ritengo che lo spazio che l’Aiea è riuscita a guadagnarsi sia veramente prezioso”, ha affermato. (segue) (Was)