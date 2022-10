Ucraina: Grossi (Aiea) in visita a Washington, intervista con “Agenzia Nova” dopo il viaggio a Zaporizhzhia (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- All’inizio di settembre, Grossi ha guidato una delegazione di ispettori ed esperti dell’Agenzia alla centrale nucleare, per verificare la presenza di eventuali danni alla struttura dopo settimane di bombardamenti nell’area circostante. La centrale di Zaporizhzhia, con i suoi sei reattori, è la più grande d'Europa e fornisce energia elettrica non solo alle aree occupate dai russi delle regioni di Kherson, Zaporizhzhia e Donetsk, ma anche alle parti ancora in mano ucraina, oltre che alle regioni di Dnipro e Poltava. Si tratta di aree molto importanti per il sistema industriale e minerario ucraino. Una visita che ha subìto diversi rallentamenti proprio a causa degli scontri che sono proseguiti nel giorno in cui era previsto l’arrivo della delegazione. Diversi colpi hanno anche colpito quello che avrebbe dovuto essere il luogo dell’incontro della missione nell’area dell’impianto, costringendo gli ispettori a fermarsi temporaneamente nel territorio sotto il controllo delle forze ucraine. “La tensione era molto alta in ogni momento, perché abbiamo dovuto attraversare quella che era a tutti gli effetti una zona di guerra: abbiamo sentito anche diversi spari, ma siamo comunque riusciti ad arrivare e a condurre la nostra revisione”, ha detto Grossi aggiungendo che tra i risultati più importanti va annoverata sicuramente la squadra di ispettori che rimarrà in via permanente nella centrale. “In questo modo saranno garantite informazioni attendibili e in tempo reale: un aspetto particolarmente importante in una situazione di guerra, quando le narrative rispondono ad una posizione politica”, ha spiegato. (segue) (Was)