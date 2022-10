Ucraina: Grossi (Aiea) in visita a Washington, intervista con “Agenzia Nova” dopo il viaggio a Zaporizhzhia (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il direttore generale ha anche commentato la situazione in Iran, definendo il programma nucleare di Teheran “ambizioso, sofisticato e sviluppato”. Grossi ha precisato che in questo non ci sono segnali di un programma militare da parte delle autorità iraniane, sottolineando però le “tecnologie e le linee di ricerca e sviluppo molto avanzate” che hanno a disposizione. Nel rapporto trimestrale pubblicato a settembre l’Aiea ha indicato che l’Iran ha continuato ad accumulare uranio arricchito fino al 60 per cento, e che le scorte del Paese superano di oltre 19 volte il limite autorizzato dall’accordo nucleare firmato nel 2015. Secondo l’Agenzia Onu, le scorte di uranio arricchito fino al 60 per cento e sotto forma di esafluoruro di uranio, il gas che arricchisce le centrifughe, sarebbero aumentate da 12,5 chilogrammi a 55,6 chilogrammi dall’ultimo rapporto trimestrale pubblicato il 30 maggio. Percentuali di arricchimento dell’uranio simili, ha spiegato Grossi, sono vicine a quelle che sarebbero necessarie per portare avanti anche un programma militare. “Un sistema che consenta di effettuare le dovute ispezioni è molto importante, e l’accordo del 2015 includeva un meccanismo di questo tipo: nell’impossibilità di attuare quell’accordo, bisogna trovare in fretta un modello alternativo che permetta di fare i controlli necessari”, ha detto. Interpellato sui progressi nel negoziato per il ritorno al Piano globale d’azione congiunta (Jcpoa, l’intesa sul nucleare iraniano), il direttore generale ha detto che “si tratta di un processo in corso, che prenderà molto tempo e che non ha fatto i progressi sperati: detto questo, è molto importante che il dialogo continui a tutti i livelli”. (segue) (Was)