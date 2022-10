Ucraina: Grossi (Aiea) in visita a Washington, intervista con “Agenzia Nova” dopo il viaggio a Zaporizhzhia (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Grossi si è anche soffermato sugli aspetti positivi dell’energia nucleare. Lo sforzo globale per il contrasto al cambiamento climatico ha rinvigorito il dibattito sul nucleare di quarta generazione, presentato come una soluzione più sostenibile e meno costosa per favorire la transizione ecologica, rispetto ad altre fonti energetiche. “In questo momento, la metà dell’energia pulita in Europa arriva dal nucleare, e una situazione simile è riscontrabile negli Stati Uniti: anche molti Paesi che in passato sono stati contrari a questa forma di energia, come il Belgio, stanno tornando sui propri passi o comunque avviando nuove riflessioni su questo tema”, ha detto, aggiungendo che la rinnovata attenzione nei confronti del nucleare come fonte energetica pulita è un fenomeno globale. “Un altro esempio è rappresentato dall’Europa orientale, che negli anni ha fatto sempre più affidamento sul nucleare per ovvie ragioni di strategia, autonomia e indipendenza nei confronti della Russia: credo che sia un momento molto interessante per il settore, e che da parte nostra e dei singoli Paesi serva grande responsabilità”, ha affermato il direttore generale, facendo riferimento alla necessità di garantire un utilizzo dell’energia nucleare che avvenga in piena sicurezza. “Gli standard di sicurezza sono sempre più elevati, e sono ottimista su questa tendenza”, ha aggiunto. (segue) (Was)