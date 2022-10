Ucraina: Grossi (Aiea) in visita a Washington, intervista con “Agenzia Nova” dopo il viaggio a Zaporizhzhia (6)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Infine, Grossi ha fatto un passaggio sulla recente Conferenza generale dell’Aiea, tenutasi a Vienna dal 26 al 28 settembre con la presidenza affidata all’ambasciatore Alessandro Cortese, rappresentante permanente d’Italia presso le organizzazioni internazionali nella capitale austriaca. Il direttore generale, che ha anche preso la cittadinanza italiana, ha detto che alla Conferenza è stato raggiunto un accordo su tutti i punti essenziali. “Ovviamente, in tempo di guerra le discussioni e le polemiche non possono essere evitare, ma credo che il bilancio finale sia molto positivo”, ha detto Grossi aggiungendo che la presidenza italiana della Conferenza è stata “molto efficace”. L’ambasciatore Cortese, ha affermato Grossi, è “un diplomatico prestigioso e in gamba, con grande influenza a Vienna, e sono stato molto felice di averlo come presidente: sono ansioso di continuare a lavorare con lui”. (Was)