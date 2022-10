Corea del Nord: Usa condannano nuovo lancio missili balistici

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli Stati Uniti hanno condannato l’ultimo lancio di missili balistici da parte della Corea del Nord, invitando Pyongyang a impegnarsi in un dialogo serio. La Corea del Nord ha lanciato ieri due missili balistici a corto raggio. “Le azioni che la Corea del Nord ha intrapreso, ancora una volta, destabilizzano ulteriormente la regione”, ha detto la vice portavoce del dipartimento di stato Sabrina Singh. "Continuiamo a cercare un dialogo serio con la Corea del Nord, ma questa rifiuta di impegnarsi", ha aggiunto. La Corea del Nord ha finora lanciato un totale di 46 missili balistici quest'anno, il maggior numero di missili balistici lanciati in un anno. (Was)