Decreto Aiuti ter: Mef, via libera a proroga 2023 riversamento credito imposta R&S

- Il ministero dell’Economia e delle Finanze (Mef), terminata la sua istruttoria, ha inviato al dipartimento per i Rapporti con il Parlamento una proposta emendativa ai fini della presentazione al disegno di legge di conversione del decreto-legge Aiuti ter in esame alla Camera. La proposta - fa sapere il Mef - è volta a differire al 2023 il termine per la presentazione della domanda di adesione relativa al riversamento del credito d’imposta Ricerca e sviluppo. (Rin)