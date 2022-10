Libano: colera, un morto e tre nuovi casi registrati in 24 ore

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nelle ultime 24 ore in Libano è stato registrato un decessi e tre nuovi casi di colera. Lo ha rivelato il rapporto giornaliero del ministero della Salute libanese, secondo il quale le vittime complessive dall’inizio della diffusione dell’infezione a inizio ottobre sono 16 e i contagi 371. Due giorni fa, il ministro dell’Interno uscente, Bassam Maoulaoui, ha chiesto a tutti i distretti del Paese di controllare “il corretto funzionamento dei sistemi di trattamento delle acque” e di monitorare tutte le fonti. Il ministro ha evidenziato la necessità di presentare un rapporto quotidiano alla Direzione per la gestione delle crisi. Secondo il conteggio più recente dell'Organizzazione mondiale della sanità (Oms), i primi casi in Libano dal 1993 sono emersi dopo 13 mila contagi e oltre 60 decessi registrati nella vicina Siria. (segue) (Lib)