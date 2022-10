Libano: colera, un morto e tre nuovi casi registrati in 24 ore (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In seguito alla diffusione del colera, l’Unicef ha distribuito nel Paese 98.800 litri di carburante per le stazioni di pompaggio delle acque e stazioni per il trattamento delle acque reflue in luoghi dove sono presenti casi confermati e sospetti di colera e fornito aiuti medici di emergenza che comprendono 150.000 sali per la reidratazione orale e 40 kit per la cura del colera per supportare la cura di 5.000 casi e sintomi di colera, compresa la diarrea da moderata a grave. Inoltre, nel Paese dei cedri Unicef ha consegnato acqua clorata con autocarri, desalinizzato le acque reflue e garantito la disinfezione negli insediamenti informali con casi sospetti o confermati, formato oltre 4.369 operatori in prima linea e partner sulla conoscenza del colera, compresi trasmissione, sintomi, trattamento, prevenzione e metodi di orientamento e ampliato la fornitura di acqua sicura e aumentato la disinfezione per oltre 250.000 persone che vivono in insediamenti informali. (Lib)