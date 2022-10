Rifiuti: assessore Pd del Municipio di Santa Palomba contro termovalorizzatore "no a impianto"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'assessore all'ambiente e rifiuti del Municipio Roma IX Alessandro Lepidini, esponente del Partito democratico, prende posizione contro il termovalorizzatore che sarà costruito al confine con i Comuni di Albano Laziale e Ardea. In un messaggio su Facebook, Lepidini scrive: "Termovalorizzatore a Santa Palomba? Il nostro territorio, già saturo di impianti, più o meno impattanti, non può sopportare un termovalorizzatore. Chi come me ci vive, lo sa". È la prima voce contraria che si alza, in modo netto, dal Pd del territorio interessato dall'impianto. (Rer)