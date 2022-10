Lombardia: Fumagalli (M5S), sosteniamo cittadini che chiedono trasporti sicuri

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Sosteniamo l’iniziativa 'Operazione investimenti autobus' promossa dai cittadini a seguito dell’investimento di una studentessa brianzola da parte di un autobus e chiediamo ai cittadini di inviare le loro osservazioni in merito al servizio di trasporto scolastico, in particolare sulla situazione delle linee sul vimercatese Z307 (Cologno Nord M2 – Vimercate) e Z315 (Vimercate -Gorgonzola) e su Monza Z314 (Monza - Gessate), scrivendo all’indirizzo mail: investimentoautobus@gmail.com". Lo afferma in una nota il consigliere regionale del M5S Marco Fumagalli. "Lo scorso 28 settembre avevamo interrogato l’assessore Terzi per conoscere il motivo per cui l’ultima riunione dei tavoli di quadrante, dove comitati e associazioni di pendolari e viaggiatori si confrontano con Regione e Trenord su come migliorare il trasporto pubblico locale, risale al lontano novembre 2019. Si tratta di momenti di confronto - prosegue - dove discutere dei cambi negli orari delle corse, di suggerimenti per migliorare la qualità del servizio, di indicazioni sulle principali criticità nei trasporti, nonché sulle possibili soluzioni applicabili. Ogni volta l’assessore regionale a Infrastrutture e Trasporti si trincera dietro il fatto che la convocazione di questi tavoli di confronto non è obbligatoria, bensì a discrezione di Regione. In pratica è come se dicesse che a Regione Lombardia non interessa nulla dell’opinione dei cittadini, questo perché probabilmente è consapevole che la gestione del trasporto pubblico locale portata avanti dal centrodestra in Lombardia, non è all’altezza delle legittime aspettative dei lombardi. A causa di questa sordità di Regione Lombardia, i pendolari si sentono sempre più abbandonati di fronte ai continui disservizi che subiscono ogni giorno” conclude Fumagalli. (Com)