- Il diritto alla salute "è un diritto fondamentale, bisogna investire e superare la logica dei tagli. Il governo aumenti strutturalmente la spesa sanitaria". Lo ha detto il segretario generale della Cgil, Maurizio Landini, in piazza del Popolo per la manifestazione "Sanità se non la curi non ti cura". (Rin)